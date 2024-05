Compre do Rio Grande do Sul, seja o que for: carne, vinho, ovos, azeite, arroz, roupas, utensílios domésticos. Se você está a salvo e tem condições, faça isso, por um simples motivo: estará apoiando pequenos, médios e grandes negócios atingidos pela crise climática, que tentam manter operações e empregos. É mais uma forma de ajudar.