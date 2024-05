Quem passa por uma das mais emblemáticas vias do Brasil, a Avenida Paulista, no coração de São Paulo, está conseguindo ver, na prática, até onde as enchentes chegaram no Rio Grande do Sul. Criada por um grupo de gaúchos, uma campanha visual urbana está ajudando a chamar a atenção para as mudanças climáticas e a angariar apoio e doações às vítimas da catástrofe.