Não deu para o Matteus. O alegretense ficou em segundo lugar no Big Brother Brasil, o reality show de maior audiência do país, mas isso nem de longe significa uma derrota. Além de divulgar o Rio Grande do Sul em rede nacional (não duvido que, depois dessa, até o número de turistas aumente no Alegrete), o moço conseguiu melhorar a imagem do gaúcho lá fora.