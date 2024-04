Uma nova espécie de trufa - iguaria rara, oculta no solo e valiosa na alta gastronomia - foi encontrada no RS pelo engenheiro agrônomo Marcio Frantz, da empresa Simbiose Tartufo. Chamada de trufa rubi (Tuber lyonii) e já conhecida nos Estados Unidos, a espécie estava sob um pomar de nogueiras-pecã em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.