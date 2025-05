Morgana Kretzmann será patrona de uma das feiras do livro mais tradicionais do RS

Sua obra Água Turva , cuja história se passa na maior reserva florestal do RS (o Parque Estadual do Turvo, berço do Salto do Yucumã, em Derrubadas), acaba de sair em alemão e em francês .

Além disso, ela foi convidada para fazer sua estreia como patrona de uma feira do livro — com um gostinho especial. Será na sua terra natal, na Fetreli (Feira do Livro Trespassense), uma das mais tradicionais e antigas do interior do Estado, criada em 1973.