Com foco no corpo humano, exposição de fotografias de Gilberto Perin abre nesta terça-feira

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O público poderá visitar, a partir das 18h desta terça-feira (6), a mostra fotográfica A Carne, de Gilberto Perin. A exposição está instalada no Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (Largo João Amorim de Albuquerque, 72), em Porto Alegre. A entrada é gratuita.

As fotografias possuem formatos e dimensões variadas, com foco estético e conceitual no corpo humano, seus múltiplos significados e interações. A ideia do autor é reforçar o contraste de uma época marcada pela padronização da beleza, o sufocamento de sensações, a banalização da intimidade e a perda de espaço do natural para o artificialismo.

— Não se trata de uma crítica conservadora à superexposição ou algo do tipo, mas do convite a um novo olhar sobre a cultura em que o corpo é visto de forma fragmentada, impactando a percepção individual e coletiva. Parte desse trabalho foi inspirada pela conversa que tive com uma amiga sobre os aplicativos de relacionamento, que exploram fetiches e narcisismos, comercialmente ou não, de forma explícita ou insinuada — destaca Perin.

A mostra, que fica em cartaz até o dia 2 de junho, conta com 20 imagens inéditas e novos recortes de trabalhos já apresentados por Perin, que é nascido em Guaporé e radicado em Porto Alegre. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.