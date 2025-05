Adversário do Grêmio, Atlético Grau convoca torcida para evitar sensação de “campo neutro”

Atlético Grau tem apenas um ponto na Sul-Americana. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio jogará praticamente em campo neutro nesta quarta-feira (7), às 21h30min. A explicação está no fato de que o Atlético Grau, adversário tricolor pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, não é um clube de Lima, o que torna o mandante da partida um ilustre desconhecido na capital peruana.

Impedido pela Conmebol de atuar no seu estádio — que está em obras —, “Los Albos” deixarão a cidade de Piúra, ao norte do Peru, e vão encarar mais de 900 quilômetros de viagem. Para efeito de comparação, é como se o Foz do Iguaçu fosse jogar em Porto Alegre.

Para convocar seus torcedores a cruzarem o país, ou na tentativa de angariar simpatizantes na capital, o Atlético Grau divulgou um vídeo nas redes sociais: “Quando soar o apito, não joga só a equipe, mas toda uma região”, diz um trecho da locução.

— É muito provável que tenha mais torcida do Grêmio. Este time é de uma cidade que fica muito longe, a 24 horas de ônibus de Lima. É um clube que subiu para a primeira divisão faz pouco tempo e não tem muitos torcedores — analisa o repórter Giancarlo López, que cobre o futebol peruano pelo canal Deportaje.

Preço dos ingressos

O valor do ingresso não é um fator de empecilho. Para a torcida mandante, os preços variam entre 25 a 80 soles peruanos (entre R$ 31 e R$ 124), e 40 soles peruanos (R$ 62) para o visitante.

Ao caminhar pelas ruas da cidade, se vê camisas do Alianza Lima e do Universitário. Nenhuma do Grau. Por isso, apesar do empenho do clube, a previsão é de que não se chegue nem perto de preencher os 30 mil lugares do Estádio Alejandro Villanueva.

Exemplos recentes

Cenário semelhante foi visto nas duas rodadas anteriores em que o clube foi mandante em Lima. Basta visualizar os gols da derrota por 2 a 0 para o Godoy Cruz, na estreia, ou no empate em 2 a 2 com o Sportivo Luqueño, que volta à memória o período de jogos na pandemia, com arquibancadas quase vazias, onde se ouviam perfeitamente os chutes na bola e as orientações dos treinadores na beira do campo.

Por falar alto demais, o técnico Ángel Comizzo quase pôs a perder a relação com o Alianza Lima, que emprestará mais uma vez a sua casa. Em entrevista concedida antes de partida pelo campeonato peruano, no final de março, o comandante obrigou a diretoria a emitir uma nota dias depois, explicando que respeita todos os rivais locais.

— Tem equipes grandes que choram permanentemente por causa das viagens. Eu convido eles a dirigir o Grau, porque nós temos que sair de Lima para outra parte do país. Tem um time grande que se queixa e chora permanentemente e tem o dobro de jogadores — disse Comizzo em indireta ao Alianza Lima, que havia pedido para adiar um confronto no interior por problemas de logística.

Grupo D

O Atlético Grau é o lanterna do Grupo D da Sul-Americana, com apenas um ponto. O Grêmio, com sete, tenta assumir a primeira posição. O Godoy Cruz, que lidera a chave por conta do saldo de gols, joga nesta terça-feira (6) contra o Sportivo Luqueño (um ponto), às 19h, no Paraguai. A torcida gremista é por derrota dos argentinos. Neste caso, um empate no Peru bastará para o Tricolor assumir a liderança da chave a duas rodadas do final da primeira fase.

