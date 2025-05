Apresentando casamento celta coletivo, evento resgata a cultura medieval em Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A Capital retorna à Idade Média neste final de semana. Ocorre, neste sábado (10), a partir das 14h, a 8ª edição da Aldeia Medieval, no Centro Cultural Vila Flores (Rua São Carlos, 753 - Floresta). O tema do evento será Romances Épicos.

A intenção dos organizadores é o de reunir um público de todas as idades em uma experiência imersiva na cultura medieval. Quem já é frequentador das atividades, reencontrará atrações como feira de expositores temáticos, apresentações de música e dança, competições de clãs, swordplay e arqueria.

Porém, esta edição da Aldeia Medieval atenderá um pedido antigo do público. Ana Freitas, criadora do evento, detalha que, de acordo com o tema, haverá um casamento celta coletivo:

— A cerimônia celebrada por um sacerdote dedicado ao estudo das tradições celtas fez muito sucesso em uma edição anterior. É algo que, em função da demanda, pretendemos repetir periodicamente, fazendo o que mais nos realiza, que é unir pessoas.

A Aldeia Medieval ainda contará com enigmas em dinâmicas de Larp (Live Action Role-Playing), convidando o público para participar. Outra novidade é a estreia do Grupo de Teatro da Aldeia Medieval, que faz intervenções interativas com os presentes.

A programação ainda conta com apresentação de esgrima histórica a cargo da Academia Freifrechters Espadachins da Liberdade, performances de dança com os grupos Amálgama, Trelissa e Olé Cultural. Os shows de música ao vivo ficam por conta de Aires do Sul, L’Odissea e Balaio de Palha.