Ela já foi retratada em GZH, pela repórter Karine Dalla Valle, no início de 2023, e segue fazendo história - e empilhando títulos. Aos 9 anos, Maria Eduarda Tischler Lema Garcia, de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, acaba de se tornar Mestre Nacional pela Confederação Brasileira de Xadrez.