Um dos intelectuais mais respeitados do país, o filósofo gaúcho Fernando Schüler será homenageado no Fórum da Liberdade 2024 com o Prêmio Liberdade de Imprensa. Promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), o evento será realizado em 4 e 5 de abril na PUCRS, em Porto Alegre.