A edição deste ano do Fórum da Liberdade, que ocorrerá nos dias 4 e 5 de abril, em Porto Alegre, terá forte abordagem sobre temas globais, como as guerras na Ucrânia e entre Israel e Hamas. O Instituto de Estudos Empresariais (IEE), organizador do evento, acabou de confirmar o segundo nome: Heni Ozi Cukier, conhecido como Professor HOC.