A Fundação O Pão dos Pobres lança, na última semana de novembro, em Porto Alegre, a campanha Natal do Afeto - Um Sentimento que Multiplica Oportunidades. Até o fim do ano, serão doados pães natalinos feitos por jovens aprendizes da instituição, que há 128 anos ajuda meninos e meninas carentes. Em troca, a intenção é de que as pessoas apoiem os projetos sociais da casa, que faz um trabalho incrível.