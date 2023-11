Iguaria típica gaúcha, o xis ganhou status de evento em Santa Maria, no centro do Estado. Desta sexta-feira (17) até domingo (19), o município vai promover um festival - veja bem - para celebrar o famoso pão prensado recheado com maionese, milho, ervilha, ovo, tomate, alface, carne e o que mais você puder imaginar.