Pelo volume de informações e o modo como estão reunidas, o livro parece ter 500 páginas, que se lê como fossem apenas 150. E são 150! Falo de A Música no Brasil que Você Toca, de Edson Natale. Ele desenvolveu um formato de pesquisa para sintetizar a história da música em particular, da cultura em geral, da própria história do Brasil.