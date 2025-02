Duas leis que não funcionam em Porto Alegre 

A Guarda Municipal é a responsável por fazer as abordagens dessas pessoas. Em ambos os casos, as fiscalizações ocorrem em um número baixo.

— Acredito que questões comportamentais e culturais contribuem para esses desvios de conduta. Embora encontramos essas práticas no mundo todo, aqui em Porto Alegre cabe a nós encontrarmos soluções para diminuir cada vez mais esses delitos, e vamos seguir trabalhando diuturnamente para termos uma cidade com cada vez menos flanelinhas e pichações — destaca o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

— Há questões de planejamento urbano e de governança que podem articular melhor com a Guarda Municipal, com setores de fiscalização, que, em conjunto com essas políticas públicas mais estruturantes, poderiam dar retornos mais efetivos do que eventualmente a criação de uma lei para um problema com essa complexidade — destaca Pazinato.