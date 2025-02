Prefeitura irá retomar movimento que prevê cobrar do Inter por terreno usado em dia de jogos

Área margeia Rua Nestor Ludwig. Omar Freitas / Agencia RBS

Após um ano e meio, a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) vai voltar a discutir a possibilidade de cobrar do Internacional pelo uso de um terreno usado pelos colorados em dias de jogos. O terreno em questão está localizado no complexo Beira-Rio e margeia a Rua Nestor Ludwig.

O espaço serve de estacionamento. Em dias de jogos e shows, os frequentadores pagam para uma empresa contratada pelo Inter pela guarda dos automóveis. O terreno pode receber mais de três mil veículos.

O assunto foi abordado em reunião realizada no começo do mês. Representantes do Internacional serão chamados.

Em junho de 2023, o prefeito Sebastião Melo se encontrou com o presidente Alessandro Barcelos. O presidente do Inter consentiu com os pagamentos, mas novas reuniões seriam realizadas com representantes de ambas as partes para alinhar a negociação, o que acabou não ocorrendo.

A prefeitura planejava leiloar esse terreno. A Câmara de Vereadores já autorizou a venda.

A área chegou a ser avaliada em mais de R$ 40 milhões. Porém, a partir do interesse do Inter, a prefeitura suspendeu o leilão desta área.