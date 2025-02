O deboche de um pichador no muro de um condomínio em Porto Alegre

Foram quatro vezes desde dezembro. O pichador rabiscou, o condomínio apagou. Ele agiu de novo, e a resposta foi a mesma. Não satisfeito, repetiu o gesto. Até que, da última vez, deixou estampado no muro um deboche em caixa alta e mau português :

Não é ficção. É um diálogo urbano (se é que se pode chamar assim) traçado no muro de um prédio na esquina da Rua Liberdade com a Mariante, no bairro Rio Branco.