Quais são as piores e as melhores ruas identificadas pela inteligência artificial em Porto Alegre

De outubro a janeiro, a inteligência artificial já vistoriou pouco mais da metade dos 3,4 mil quilômetros de ruas e avenidas de Porto Alegre. Desse total, 46% foi considerado ótimo ou bom, 32% estava ruim ou em péssimas condições e 22% obteve uma avaliação regular.

Dos três piores trechos, todos foram identificados na Zona Norte. A campeã é a Avenida Martim Felix Berta. As avenidas Palmira Gobbi e José Aloísio Filho aparecem em seguida.

Já de posse destes dados, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) aciona as equipes a realizarem os reparos necessários. É o caso do que ocorreu na Avenida Bento Gonçalves. Um trecho da via, que estava mais deteriorado na Agronomia, foi recuperado recentemente.

— Hoje, nós temos equipes de manutenções próprias que, se for uma intervenção mais pontual, a gente consegue, em um ou dois dias, já conseguimos dar uma pronta resposta. Em outros casos, a gente precisa de um tempo maior, porque a via tem que ser totalmente repavimentada, uma revitalização padrão, então demora um tempo um pouco maior. Mas essa identificação (da inteligência artificial) faz com que a gente seja mais assertivo — destaca o secretário Vitorino Baseggio.

Vias que passam por melhorias já são identificadas pelo aplicativo. Foi o caso da Avenida Edgar Pires de Castro. As estradas São Caetano e Afonso Lourenço Mariante aparecem logo em seguida como as melhores vias vistoriadas na Capital.

Como funciona

Ao todo, 30 veículos de transporte de aplicativo percorrem a cidade. Uma câmera foi instalada na parte superior de cada carro. Sensores também são posicionados nos amortecedores. Com o uso da inteligência artificial, é possível identificar os buracos, as trincas no asfalto, os desníveis, lombadas sem pintura e até os bueiros.

Além disso, um veículo da prefeitura avalia os corredores de ônibus. E a empresa Intelicity Informática Rastreamento e Telemetria, responsável pela fiscalização, vai pagar um bônus para que vias não tão acessadas pelos motoristas contratados sejam fiscalizadas.

A expectativa da Smsurb é que até o meio do ano o levantamento de todos os 3,4 mil quilômetros das ruas de Porto Alegre esteja disponível. Também deverá entrar em funcionamento o envio automático dos reparos para as equipes de pavimentação da prefeitura quando o defeito é identificado. Hoje, essa comunicação ainda depende da intervenção de um servidor.

A empresa precisa garantir que os motoristas rodem 2 mil quilômetros a cada 30 dias. O contrato tem prazo de dois anos, mas pode ser renovado por até uma década.

A prefeitura está investindo R$ 5,7 milhões nos primeiros 24 meses. O recurso faz parte de um financiamento de R$ 60 milhões junto ao Banco do Brasil, liberado em 2022.

Via mais percorrida

Avenida Ipiranga = 19km percorridos. Destes, 9,5km estão bons e 7,8km são regulares; 1,3 quilômetro está ótimo; 999 metros estão ruins e 100m são considerados péssimos.

Piores trechos

Avenida Martim Felix Berta = 3,1km percorridos. Destes, 1,4km é péssimo, 1km é ruim, 405m são regulares e 300 metros estão bons; Avenida Palmira Gobbi = 1,6km percorrido. Destes, 1,4km é péssimo, 100m estão ruins e 100 são regulares; Avenida José Aloísio Filho = 1,7km percorrido. Destes, 1,3km é péssimo e 416m são ruins.

Melhores trechos