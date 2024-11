Aeronáutica agiliza ação que permitirá mais pousos e decolagens no aeroporto Salgado Filho em 2025

Desde que as operações foram retomadas no Salgado Filho, em 21 de outubro, o sistema de pousos e decolagens que funciona no aeroporto é aquém das necessidades. Conhecido como Papi (do inglês Precision Approach Path Indicator), o aparelho em uso é inferior ao ILS CAT II (da sigla em inglês, Instrument Landing System, ou sistema de pouso por instrumentos), desligado desde a enchente.