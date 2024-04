Sete meses após ter sido contratada pelo consórcio GAM3PARKS, a empresa Atelier Sul Acústica e Engenharia apresentou os primeiros resultados da medição de ruído que realizou na região do do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Os dados foram compartilhados em reunião realizada no Ministério Público Estadual na segunda-feira (8).