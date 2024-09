Lula na ONU insiste em colocar o Brasil entre as “nações-bandidas”

Para o presidente Lula e sua corte existem dois tipos de bombardeio, de agressão e de morte. É um crime contra a humanidade quando as bombas vêm de Israel e os mortos estão na Faixa de Gaza ou no Líbano. É um desentendimento que tem de ser resolvido com umas cervejas e conversa de botequim quando as bombas vêm da Rússia e matam na Ucrânia. Israel, segundo a cabeça de Lula, não tem o direito de defender-se contra os ataques dos terroristas em Gaza e no Líbano. A Ucrânia não tem o direito de pedir a devolução dos 20% de seu território que foi invadido pelo Exército da Rússia.