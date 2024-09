“Autoridade climática” de Lula é só mais uma farsa

O cidadão brasileiro pode confiar numa coisa, com os olhos fechados, sempre que aparece algum problema sério: Lula e seu governo vão propor a pior solução entre todas as disponíveis. Não é tanto por terem dificuldade de encontrar a solução certa. É que não sabem o que é uma solução — e às vezes nem mesmo qual é o problema. Estão metendo o pé na jaca, mais uma vez, com as suas providências para enfrentar a onda de incêndios que se espalha pela Amazônia e por outros pontos do território. A única medida em seu repertório é armar mais um discurso idiota do presidente. Todo mundo em volta dele bate palma e dá-se o caso por solucionado.