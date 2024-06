A ação emergencial das Forças Armadas brasileiras e das polícias em meio às enchentes que atormentam o Rio Grande do Sul é maior do que qualquer missão de paz organizada pelas Nações Unidas. O socorro a flagelados pelas cheias e a recuperação de vias mobilizaram até agora 32 mil militares e policiais, federais e estaduais, amalgamados na Operação Taquari 2 — assim denominada porque as primeiras enxurradas aconteceram no Rio Taquari, tanto em setembro de 2023 quanto em maio.