Uma pinguela improvisada sobre canoas serviu para a travessia de Angelita de Brum Dias, 60 anos, de Arroio do Meio a Lajeado, na manhã desta terça-feira (21). No colo, ela carregava a neta Antonella, recém-nascida, equilibrando-se sobre as águas do Rio Forqueta. Ali existia uma ponte de concreto, que foi levada pela maior enchente da história do Rio Grande do Sul. No lugar, o Exército improvisou uma passarela pênsil montada sobre barcos metálicos, amarrados uns aos outros por cabos de aço. O próprio comandante do Exército, general Tomás Paiva, testemunhou a passagem da avó e do bebê pelo pontilhão flutuante, apreensivo e aliviado. Viu ali que a engenhoca funciona.