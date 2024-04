O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou em 26 de março uma ação civil pública para que a União, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Estado do Rio Grande do Sul sejam condenados a indenizar indígenas gaúchos que foram expulsos de suas terras nas décadas de 60 e 70 do século 20. Na ação por danos morais e materiais, procuradores destacam que indígenas caingangues e mbyá-guarani sofreram remoção forçada das aldeias, sofreram trabalho análogo à escravidão e espoliação dos recursos naturais dos seus territórios, especialmente durante o período que compreendeu a ditadura militar no Brasil, após 1964.