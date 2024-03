A Polícia Federal (PF) prendeu, na segunda-feira (4), dois suspeitos de ameaçar testemunha que colaborava com as investigações sobre os desvios de remédios destinados aos indígenas yanomami em Roraima. Os mandados de prisão, expedidos pela quarta Vara da Justiça Federal do Estado, começaram a ser cumpridos no domingo (3).