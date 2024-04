Entre os antigos romanos, colocar uma coroa de folhas de louro era forma de homenagear os generais vencedores. Um sinal público de glória e reconhecimento da vitória na guerra. Pois é hora de pôr os louros sobre as cabeças pensantes da segurança pública estadual. Em março, Porto Alegre registrou o menor índice de homicídios em mais de uma década. Foram oito assassinatos, contra 30 no mesmo mês do ano passado.