Porto Alegre alcançou cenário histórico em relação aos homicídios em março deste ano. Com oito casos, a Capital teve o menor número de assassinatos registrados num mês, desde que os dados são divulgados de forma detalhada pelo governo, em janeiro de 2011. Os indicadores da Secretaria da Segurança Pública do Estado foram informados na manhã desta quinta-feira (4). Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram 30 vítimas, a redução é de 73%.