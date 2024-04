O grupo que frustrou o veraneio de ao menos 13 pessoas no Rio Grande do Sul é alvo de uma operação nesta quinta-feira (4). Os investigados, alguns deles presos, aplicavam o chamado golpe do falso aluguel, em que ofereciam imóveis para locação por temporada no Litoral Norte, mediante transferência de parte do pagamento pela estadia, mas os anúncios não passavam de trapaça.