No ano passado, 44% dos homicídios ocorridos em Porto Alegre aconteceram na Zona Norte — 112 dos 253 assassinatos. Por trás dessas execuções, segundo a polícia, estavam conflitos que envolvem disputas de poder do crime organizado. No último sábado (2), a Polícia Civil conseguiu desvendar o paradeiro de um dos líderes do tráfico apontado como um dos responsáveis por essa onda de violência. Luís Guilherme Dias da Silva, o LG, 31 anos, foi preso pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Torres, no Litoral Norte.