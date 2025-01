Corpo de Bombeiros combate incêndio no centro de Passo Fundo

O Corpo de Bombeiros combate um incêndio no centro de Passo Fundo , no norte gaúcho, na tarde desta quinta-feira (30). As chamas começaram por volta das 15h15min na Rua Capitão Eleutério , entre a Morom e Independência.

A resposta imediata do Corpo de Bombeiros permitiu que as chamas fossem controladas a tempo e não entrassem no interior do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.