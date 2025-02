Nível da barragem da Fazenda diminui e falta de chuva nos próximos dias pode afetar abastecimento

A situação da Barragem da Fazenda , responsável por 40% do abastecimento de água de Passo Fundo , piorou desde o começo do mês, aponta a Corsan.

O nível da barragem está um metro abaixo do nível máximo , 70 centímetros a menos que em reportagem publicada por GZH em 6 de fevereiro . Se a marca chegar a 1,5 metros, a situação será considerada crítica.

— As próximas semanas serão decisivas para o nível das barragens. Se não chover até o dia 5 de março, será analisada a possibilidade de transposição do Rio Jacuí para garantir o abastecimento de água — afirma o superintendente da Corsan, Aldomir Santi.

Já a Barragem do Arroio Miranda , que abastece 60% da cidade, está em nível considerado normal . O superintendente aponta que houve recuperação da represa , que estava 12cm abaixo do nível máximo, depois das chuvas dos últimos dias.

Apesar disso, o volume de chuvas em fevereiro representa 31% do esperado para o mês . Ao todo, foram 45,9 milímetros de precipitação ante uma expectativa de 146mm. Mesmo assim, o racionamento não é considerado nesse momento , disse Santi.

— Não tem nenhum risco, nenhuma possibilidade de racionamento, tanto é que a gente nem ligou a transposição ainda . Mas sempre pedimos o uso consciente pela população, sem desperdícios do recurso em contextos como esse — reitera.

Situação na região

Barragem de Erechim passou a contar com transposição.

A Corsan também monitora barragens da região de Passo Fundo. No caso de Erechim, a barragem teve recuperação, mas permanece 60 centímetros abaixo do nível máximo. O município já realiza transposições apoiadas no Rio Campo e Rio Cravo.