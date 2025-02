O que se sabe sobre o homem que sumiu após sair para comprar caminhão em Ronda Alta

Quem é o desaparecido

Tiago Roberto Berardi , 38, é morador do bairro Leão 13, em Passo Fundo, e trabalha há mais de 15 anos como caminhoneiro . Em sua casa, vivia com a esposa e o filho de 10 meses.

No dia que desapareceu, vestia uma camiseta preta do grupo de caminhoneiros Amigos da Noite, bermuda jeans azul e chinelos.

Quando saiu de casa?

Para chegar ao local, informou a esposa que pegaria carona com "uns guris" não identificados, que o buscaram na esquina de casa. Pela distância, a mulher não viu o modelo ou placa do carro.

Ele chegou no posto de gasolina?

A esposa Angélica buscou nas câmeras do estabelecimento entre as 22h15min e 23h15min, horário em que Berardi deveria ter chegado, mas não encontrou imagens do homem ou do caminhão que ele estava interessado em comprar.