Mulher é encontrada morta em piscina de clube em Planalto 

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma piscina de um clube em Planalto , no norte do Estado, nesta sexta-feira (21). Ela foi identificada como Nedi Terezinha Coinaski, de 56 anos.

Segundo informações do delegado Ercilio Raulileu, responsável pelo caso, a área da piscina do clube estava fechada no momento do ocorrido, mas por ter trabalhado como cuidadora do espaço, Nedi teria acesso ao local.