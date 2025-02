"Seguimos na agonia procurando por ele", diz irmã de ex-vereador que sumiu em barragem de Alpestre

Seguem as buscas pelo ex-vereador de Alpestre, Alcir José Hendges , 48 anos, desaparecido desde domingo (16).

Equipes do Corpo de Bombeiros de Nonoai se revezam nas águas e entorno da barragem da Usina Foz de Chapecó , em Alpestre, onde foi visto pela última vez.

A operação conta com o suporte dos bombeiros de Erechim, que realiza varreduras na barragem através de drone.

Natural de Alpestre, Alcir atuou como vereador do município entre 2005 e 2008 e 2009 a 2012. Também foi candidato a prefeito em 2018, 2020 e 2024 pelo MDB, mas não se elegeu.

Nas redes sociais, a Câmara de Vereadores do município emitiu uma nota de apoio e solidariedade à família de Hendges.

"O Legislativo Municipal de Alpestre, em nome de todos os seus vereadores e funcionários, manifesta sua profunda solidariedade à família de Alcir José Hendges, ex-vereador, candidato a prefeito e irmão do vereador Alcione Hendges que, após um acidente no rio, tragicamente se encontra desaparecido desde o dia 16 do corrente mês.