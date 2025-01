Juventude encaminha contratação de zagueiro do Botafogo

À procura de um zagueiro para reforçar o sistema defensivo da equipe de Fábio Matias, a direção do Juventude encaminhou a contratação de Kawan, de 21 anos, uma das promessas da base do Botafogo .

O jogador deve chegar ainda nesta semana em Caxias do Sul para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Verdão até o fim de 2025 .

Kawan é uma indicação de Fábio Matias, que trabalhou como auxiliar técnico do clube carioca em 2024. O defensor atuou em cinco jogos do Campeonato Carioca deste ano ( com três derrotas e duas vitórias), quando o Botafogo disputava a competição com uma equipe alternativa.