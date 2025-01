Nenê revela como tem sido ser reserva no Juventude: "vai fazer mais parte de mim nesse ano"

O gol da vitória suada do Juventude sobre o Guarany-Ba na terça-feira (28) mais uma vez teve a marca do "vovô-garoto". Aos 43 anos, Nenê foi chamado pelo técnico Fábio Matias aos 14 minutos do segundo tempo, para tentar furar a barreira de marcação imposta pelo time de Bagé. E com assistência precisa do meia, Erick Farias marcou o gol da vitória alviverde nos acréscimos.