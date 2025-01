De festival do churrasco à exposição de carros antigos: veja a agenda cultural do norte do RS

Festival Nacional do Churrasco acontece em Lagoa Vermelha, com diversas atrações.

Shows com Tchê Sarandeio e Glê Duran, exposição de fuscas e uma imersão na filosofia milenar indiana Vedana são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo, Carazinho, Erechim e Lagoa Vermelha neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam nesta sexta-feira (31) nas cidades do norte gaúcho.

Tchê Chaleira e Tchê Sarandeio

Nos próximos dias, Lagoa Vermelha sedia a 12ª edição da Festa Nacional do Churrasco. E além do prato típico do Rio Grande do Sul, a programação no CTG Alexandre Pato conta com bailes que prometem movimentar o público.

A festa começa já nesta sexta-feira (31), com Paulinho Mocelin e Estação Fandangueira, e no sábado (1º) é a vez de Grupo Matizes e Tchê Chaleira. Já no domingo (2) sobem ao palco Tchê Sarandeio e Todenovo, e na terça-feira (4) a apresentação é do grupo Campo Afora.

Os shows se dividem entre gratuitos e com ingressos até R$ 40. O acesso ao CTG é pela BR-285, no km 74 - bairro Industrial.

Vedanta

Nesta sexta-feira (31), o Clube do Comércio de Erechim recebe o professor Acharya Jonas Masetti para a palestra “Desvendando a mente e as emoções: um olhar profundo com Vedanta”. O evento que começa às 19h vai abordar maneiras de lidar com os desafios da mente e das emoções a partir da filosofia milenar indiana.

O evento é aberto à comunidade e tem caráter beneficente. Todo o valor arrecadado através de doações espontâneas será destinado à campanha @salveodudu, auxiliando o menino Eduardo Lorensi da Silva, 10 anos, que luta contra a Distrofia Muscular de Duchenne.

Glê Duran

Cantora sertaneja se apresenta em Carazinho. Cláudio Tavares / Divulgação

Em comemoração aos 94 anos de Carazinho, de sexta-feira (31) a domingo (2), a cidade promove uma série de atividades gratuitas para a comunidade. O destaque fica por conta do show gratuito da cantora Glê Duran às 20h desta sexta, na Praça Central.

No sábado haverá exposições feiras e shows durante toda a tarde, e apresentação da banda Old Democracy seguida de Samba de Moça às 19h30min. Já no domingo o destaque é para o Circuito Ciclístico de Carazinho e outros torneios esportivos.

Autorama

A maior pista de autorama do Rio Grande do Sul é atração no Bella Città Shopping, em Passo Fundo. Com padrão internacional, é projetada para competições profissionais, com capacidade para até oito carrinhos simultaneamente.

Se você já possui um carrinho profissional, pode levá-lo para testar suas habilidades. O valor é R$ 30 para 15 minutos e R$ 50 para 30 minutos.

Carros antigos

Diferentes modelos do clássico fusca estão expostos em Passo Fundo. Omar Freitas / Agencia RBS

Começou na última quarta-feira (29) e segue até fevereiro a exposição "Volks & Vintage", no Passo Fundo Shopping. Com entrada gratuita, a atividade será realizada em duas etapas: nos primeiros 15 dias, nove carros serão expostos e, em seguida, mais nove veículos chegam para substituir os primeiros.

Entre os exemplares estão Fuscas de diversas décadas, que variam de modelos de 1966 a 1990, desde carros originais até com motores preparados ou transformações estéticas únicas.