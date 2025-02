Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 26 de fevereiro

Um dos lançamentos da semana é "Capitão América: Admirável Mundo Novo", dirigido por Julius Onah. Marvel Studios / Divulgação

Nesta semana, as salas de cinema de Passo Fundo rodam o último lançamento da Marvel, "Capitão América: Admirável Mundo Novo", longa estrelado por Anthony Mackie que mostra a ascensão de um "Hulk Vermelho".

Outra novidade é Bridget Jones e sua nova jornada amorosa entre um homem mais jovem e o professor de ciências de seu filho. Confira a seguir a programação nas salas de cinema da cidade, sinopses e trailers dos filmes em cartaz até 26 de fevereiro.

Capitão América: Admirável Mundo Novo

O lançamento mais recente da Marvel conta a história de Sam e um incidente internacional depois de se encontrar com o presidente Thaddeus Ross. Ele. então, precisa descobrir a razão por trás de um complô global antes que todo o mundo passe a ver tudo em vermelho. A classificação é de 14 anos.

Bella Città Shopping : às 14h, 16h30min, 19h e 21h30min (todos os dias)

: às 14h, 16h30min, 19h e 21h30min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h30min, 17h, 18h, 19h15min, 20h30min e 21h30min (todos os dias).

Bridget Jones: Louca pelo Garoto

Bridget Jones volta às telonas como mãe solteira e mergulha novamente no mundo dos encontros. A diferença é que, agora, ela está dividida entre um homem mais jovem e o professor de ciências de seu filho. Classificação de 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 16h15min e 21h (todos os dias)

Mufasa: O Rei Leão

Neste musical da Disney acompanhamos a trajetória de Mufasa, um filhote órfão, perdido e sozinho que conhece o simpático Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro dá início à jornada de um grupo extraordinário em busca de seu destino e mostra a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho. Classificação: 10 anos.

Bella Città Shopping : todos os dias às 14h30min

: todos os dias às 14h30min Passo Fundo Shopping: todos os dias às 18h

Ainda Estou Aqui

Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice Paiva se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 21h20min (todos os dias)

: às 21h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 18h30min (todos os dias)

Fé para o Impossível

Longa retrata um fato na vida de Renee Murdoch, pastora norte-americana que vive no Rio de Janeiro e foi atacada por morador de rua que a atingiu com um pedaço de madeira na cabeça durante corrida em setembro de 2012, na Barra da Tijuca. Ela precisou ser internada e ficou em estado gravíssimo por causa do traumatismo craniano. Mas, com ajuda da família e de uma rede de oração, conseguiu se recuperar — ato que classifica como milagroso. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 17h e 19h10min (todos os dias)

: às 17h e 19h10min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 19h, 20h15min e 21h15min (todos os dias)

Kayara: A Princesa Inca

Animação conta a história de uma jovem garota que sonha em se juntar ao grupo de mensageiros do Império Inca, composto apenas por homens. Ela, então, desafia as tradições e normas de gênero ao perseguir sua ambição contra todas as probabilidades. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 15h15min e 17h15min (todos os dias)

Sonic 3: O Filme

Nessa aventura, Sonic, Knuckles e Tails se reúnem para enfrentar o novo e misterioso inimigo Shadow, que tem poderes diferentes de tudo que já enfrentaram antes. O adversário possui habilidades que superam as do trio e eles precisam buscar uma improvável aliança. Classificação: 10 anos.

Passo Fundo Shopping: às 16h (todos os dias)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link .

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)