Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 5 de fevereiro

Em clima de Oscar, "Ainda Estou Aqui" retorna para a programação dos cinemas de Passo Fundo. Alile Dara Onawale / Divulgação

Uma nova versão da conhecida história de o Mágico de Oz estreia nos cinemas de Passo Fundo nesta semana. E outra novidade nas telonas é Covil de Ladrões 2, filme de ação que continua a saga do longa de 2018.

E no clima do Oscar, os cinemas de Passo Fundo reexibem o brasileiro Ainda Estou Aqui, que conquistou três indicações ao maior prêmio da sétima arte. Confira a seguir a programação completa, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 5 de fevereiro.

Covil de Ladrões 2

Após executar seu plano com maestria e enganar a todos, incluindo Big Nick, Donnie planeja um novo assalto elaborado, focado agora em diamantes. O que ele não sabe é que, enquanto mergulha cada vez mais no mundo imprevisível e traiçoeiro dos ladrões de pedras preciosas, Big Nick está na sua cola, caçando-o por toda a Europa. Dessa vez, porém, não para capturá-lo: o antigo policial quer mesmo é entrar no esquema e virar bandido. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 18h20min e às 21h (todos os dias)

: às 18h20min e às 21h (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 18h45min (sábado e domingo), às 18h50min (exceto fim de semana) e às 21h10min (todos os dias)

O Maravilhoso Mágico de Oz

Levada por um furacão a um mundo mágico e desconhecido, Ellie decide seguir a estrada de tijolos amarelos rumo à Cidade Esmeralda, onde acredita que o poderoso Mágico poderá ajudá-la a voltar para casa. No caminho, ela encontra grandes amigos: o Espantalho, que sonha em ter um cérebro; o Homem de Lata, que deseja um coração; e o Leão Covarde, que busca coragem. Juntos, eles enfrentam desafios em uma história encantadora que celebra a amizade, a coragem e a força dos sonhos. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 14h e às 16h10min (todos os dias)

: às 14h e às 16h10min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 19h30min e às 21h30min (todos os dias)

Ainda Estou Aqui

Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice Paiva se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 21h20min (todos os dias)

: às 21h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 20h30min (todos os dias)

Conclave

Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence é encarregado de conduzir o conclave para a escolha do novo Papa. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 19h e às 21h15min (todos os dias)

Paddington: Uma Aventura na Floresta

O adorável urso Paddington retorna ao Peru para visitar sua querida Tia Lucy, acompanhado pela família Brown. A viagem, que promete ser uma reunião afetuosa, logo se transforma em uma jornada cheia de surpresas e mistérios a serem resolvidos. Enquanto explora a floresta amazônica, Paddington e seus amigos encontram uma variedade de desafios inesperados e se deparam com a deslumbrante biodiversidade. A classificação é 10 anos.

Bella Città Shopping : às 14h20min (todos os dias)

: às 14h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 14h30min (sábado e domingo) e às 16h30min (todos os dias)

Ameaça no Ar

Um piloto é responsável por transportar uma profissional da Força Aérea dos Estados Unidos, que acompanha um fugitivo até seu julgamento. À medida que o grupo atravessa o Alasca, a tensão aumenta e a confiança é testada dentro do avião, já que nem todos a bordo são quem mostram ser. A classificação é 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 21h (todos os dias)

Lobisomem

Um homem deve lutar para proteger a si mesmo e sua família quando eles se tornam alvos de um lobisomem mortal. À medida que a lua cheia ilumina a noite, o grupo é perseguido, aterrorizado e assombrado por uma criatura que personifica seus piores pesadelos. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 18h30min (todos os dias)

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

Chico Bento acorda para mais um dia na Vila Abobrinha focado em conseguir subir em sua amada goiabeira para pegar a fruta sem o dono das terras saber. O que Chico não esperava era que sua preciosa árvore estaria ameaçada pela construção de uma estrada na região, já que, para desenhar a rodovia, será preciso pavimentá-la pela propriedade de Nhô Lau. Ele reúne seus amigos Zé Lelé, Rosinha, Zé da Roça, Tábata, Hiro e toda a comunidade para acabar com o projeto da família de Genezinho e Dotô Agripino. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 16h45min (exceto fim de semana), às 14h15min e às 16h15min (domingo)

Sonic 3: O Filme

A história segue o ouriço velocista Sonic, o guerreiro equidna Knuckles e a raposa voadora Tails, que agora formam uma aliança para proteger a poderosa Esmeralda Mestra. Contudo, uma nova ameaça surge quando os militares da G.U.N.descobrem que o corpo do Dr. Eggman desapareceu do local onde ocorreu a batalha final, levando a uma nova perseguição cheia de perigos, reviravoltas e ação alucinante. À medida que enfrentam esse novo inimigo, o trio de heróis precisará impedir que uma catástrofe ainda maior aconteça. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 16h30min (todos os dias)

: às 16h30min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h30min e às 17h30min (todos os dias)

Mufasa: O Rei Leão

O babuíno Rafiki conta a lenda de Mufasa à jovem filhote Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba dando seus toques pessoais. Em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até conhecer um simpático leãozinho chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. O encontro casual dá início a uma jornada transformadora de um grupo extraordinário de desajustados em busca de seus destinos, cujos laços serão testados enquanto trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 18h50min (todos os dias)

: às 18h50min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 16h (exceto fim de semana), às 14h e às 16h15min (sábado e domingo) e às 18h15min (todos os dias)

O Auto da Compadecida 2

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena aperoá para se juntar a Chicó, mas é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral por dois políticos, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente. A classificação é 12 anos.

Passo Fundo Shopping: às 16h45min (todos os dias)

Moana 2

Passados três anos desde a última jornada marítima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem polinésia Moana de volta para águas perigosas e distantes da Oceania com um grupo improvável de marinheiros. Com a ajuda também do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo. Nessa grandiosa missão, Moana e sua equipe vão desbravar novos territórios e enfrentar velhos e novos inimigos. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 14h45min (sábado e domingo)

OUTRAS CIDADES Veja os filmes em cartaz até 5 de fevereiro nos cinemas do norte e noroeste do RS

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante todos os dias, em todas as sessões, também nas exibições em 3D. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)