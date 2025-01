Chris Wood é um dos destaques do atual elenco do Nottingham Forest. Paul Ellis / AFP

Multicampeão na década de 1970, o Nottingham Forest tem muita história para contar. O novo episódio do Deu Liga relembra o auge do clube, quando conquistou duas vezes a Europa, a derrocada nos anos seguintes e o atual momento surpreendente na Premier League.

Em 159 anos de existência, destaque também para os personagens que deixaram o nome marcado no rol de grandes ídolos. É o caso do técnico Brian Clough que, junto do auxiliar Peter Taylor, levou o Forest ao topo do futebol mundial.

A relação com o futebol brasileiro também é destacada. Rodrigo Ely, atual zagueiro do Grêmio, defendeu a equipe inglesa entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, mas não ganhou oportunidades. No atual elenco, quatro nasceram no Brasil: o goleiro Carlos Miguel, os zagueiros Morato e Murillo e o volante Danilo.

Marcado por altos e baixos, o Nottingham Forest vive um momento especial. Na atual edição da Premier League, ocupa a terceira posição, com 44 pontos, à frente de rivais como Manchester City, Chelsea e Manchester United.

