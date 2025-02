Brasileiros garantem vaga na final de duplas do Rio Open

Melo (E) e Matos (D) comemoram vaga na final do Rio Open.

O Brasil ainda tem uma chance de título no Rio Open . A dupla formada pelo gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo está classificada para a decisão do torneio e vai enfrentar a parceria espanhola Jaume Munar e Pedro Martínez, neste sábado (22). A partida será a terceira da Quadra Guga Kuerten e não deve começar antes das 20 horas , segundo a organização.

Na semifinal disputada nesta sexta-feira (21), Matos e Melo começaram perdendo por 2-0 para o italiano Mariano Navone e o argentino Mariano Navone. No final do primeiro set, eles e até conseguiram empatar em 5-5 e forçar o tie-break, onde acabaram superados por 7 a 3.

O segundo set foi de reação da parceria brasileira, que conseguiu vencer por 6 a 3, com quebras no terceiro e nono games, forçando o super tie-break e incendiando a torcida, que contava com a presença de João Fonseca, eliminado precocemente na priemria rodada.