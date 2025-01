Neymar é aguardado no Brasil nesta sexta-feira, e o Santos organiza celebração especial na Vila Belmiro

Neymar irá assinar contrato com o Santos até junho. Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ AFP

Uma grande festa está sendo organizada pelo Santos para recepcionar Neymar nesta sexta-feira (31), na Baixada Santista. O craque, que desembarcará no Brasil no início da manhã, em Guarulhos, em um voo fretado vindo de Riad, na Arábia Saudita, seguirá de helicóptero direto para o litoral paulista.

A assinatura do contrato, ao lado do presidente Marcelo Teixeira e toda a diretoria, está prevista para a manhã de sexta-feira. O vínculo terá validade até 30 de junho deste ano. Diferentemente do que havia sido cogitado, o evento de apresentação será realizado apenas na Vila Belmiro, e não no Pacaembu.

A venda de ingressos para o show terá início na tarde desta quinta-feira, mas o anúncio oficial do astro só será feito após a assinatura do contrato, prevista para a manhã de sexta-feira. Entre as presenças confirmadas estão Mano Brown e Projota.

A logística para atender a imprensa mundial, que já está no Brasil para o evento, foi um dos desafios para o Santos definir o local da festa. O clube optou por realizar o evento em um único local, e a Vila Belmiro foi a escolhida.

O Pacaembu, no entanto, poderá receber uma festa para Neymar em uma data futura, ainda a ser definida. O Santos, que firmou parceria com a WTorre para a construção de sua nova arena, planeja realizar um evento em São Paulo quando anunciar a parceria com o estádio na capital.