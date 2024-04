Os casos de homicídios e feminicídios tiveram queda no Rio Grande do Sul no mês de março deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Os registros por latrocínio (roubo com morte) se mantiveram. Outros tipos de crimes, como de roubos de veículo e abigeato, também apresentam baixa nos períodos. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (4) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).