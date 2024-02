A operação Tempus Veritatis (Hora da Verdade), deflagrada pela Polícia Federal na semana passada, mirou 16 militares da ativa e da reserva por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. O que poucos sabem é que, mesmo de forma discreta, as Forças Armadas têm colaborado com os policiais. Num primeiro momento, a ajuda é física-institucional: militares do Exército acompanharam as buscas e apreensões realizadas pelos federais em residências e locais de trabalho dos suspeitos.