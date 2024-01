Com virtual Estado de Sítio respaldado pelo Congresso e amplo apoio popular, o presidente equatoriano Daniel Noboa botou as tropas nas ruas, em reação aos ataques maciços efetuados pelos cartéis de drogas nos últimos dias. Como o leitor sabe, facções equatorianas, rivais entre si, se uniram numa onda de sequestros de civis, assassinato de policiais, rebeliões prisionais e até tomaram uma televisão estatal, fazendo jornalistas de reféns. Tudo isso em três dias. Querem que o governo do Equador recue da ideia de criar navios-prisões para isolar prisioneiros a 80 milhas da costa (cerca de 150 quilômetros) e uma superpenitenciária de segurança máxima, para 5 mil detentos.