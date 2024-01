José Adolfo Macías Salazar, conhecido como "Fito", 44 anos, é agora o fugitivo mais perigoso do Equador após sua fuga da prisão, onde comandava a principal gangue criminosa do país. A fuga levou o Equador a declarar estado de exceção no país todo. Ele é o líder da facção criminosa Los Choneros. Autoridades disseram que dois carcereiros foram acusados de envolvimento na fuga. O governo equatoriano enviou 3 mil policiais para recapturar o líder do grupo criminoso.