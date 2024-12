Conab revisa para baixo a produção de trigo no RS e reforça efeito da chuva sobre o resultado esperado

Em um novo levantamento divulgado nesta quinta-feira (12), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) confirmou uma perspectiva que já era apresentada por outras estatísticas: a de redução no volume de trigo nesta safra em relação ao que se esperava no início do ciclo. Mesmo com o reajuste de dois pontos percentuais para baixo, a perspectiva de recuperação no comparativo com o ano passado se mantém. As 4,1 milhões de toneladas representam alta de 42,3%.