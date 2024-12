Produtores afetados por deriva de herbicidas hormonais cobram novas medidas do Estado

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Sintomas de deriva em parreiras foram registrados na região da Campanha. Fecovinho / Arquivo

De uma reunião de trabalho em Jaguari, na Região Central, saíram 11 medidas consideradas urgentes pelo setor produtivo para conter registros de deriva de herbicidas hormonais. Foi o que chamaram de "Carta de Jaguari", que deve ser entregue nas próximas semanas ao governo do Estado. Entidades buscam, no momento, uma agenda com o Piratini para fazer a entrega.

Além do encontro, o setor tenta uma reunião com a Assembleia Legislativa e a realização de uma audiência pública.

A mobilização se deve ao retorno de registros de prejuízos em pomares de uva, oliva, maçã, citros e noz pecan e ao esgotamento de recursos do Estado para a realização de análises que monitoram o problema. No momento, no entanto, não há dados do tamanho do problema — e se está maior do que em anos anteriores.

Na avaliação de Hélio Marchioro, diretor executivo da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho) e conselheiro do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), que organizou a reunião, o primeiro passo foi dado:

— Um dos frutos já colhidos com o evento foi consensuar as reivindicações entre todo o setor.

Entre as solicitações no documento está a proibição do uso de herbicidas hormonais de agosto a março, o aumento das penalizações e criação de um fundo de compensação para produtores afetados e pesquisas sobre alternativas viáveis ao uso desses produtos.

A mobilização inclui ainda a articulação para a tramitação do Projeto de Lei 2.569/2022, que visa regulamentar o uso de herbicidas hormonais no Brasil. Atualmente, o texto do deputado federal Bibo Nunes está na Câmara dos Deputados. O Consevitis-RS é quem lidera a interlocução com o setor.

No Rio Grande do Sul, já existem instruções normativas que regulamentam o uso desses produtos químicos.

Durante a reunião, a Secretaria Estadual da Agricultura chegou a demonstrar o histórico de atuação da pasta — similar a de países como os Estados Unidos e a Austrália. À coluna, Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal da pasta, também reconheceu:

— Tecnicamente, a Secretaria tem feito o possível. Muitas soluções foram trazidas, mas há casos pontuais que não temos conseguido solucionar.

Confira a "Carta de Jaguari" na íntegra