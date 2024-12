O que deve pautar a reunião sobre a deriva de herbicidas hormonais no RS

Mais do que a dimensão do impacto, são as soluções para a deriva de herbicidas hormonais no Estado que pautarão o encontro nesta sexta-feira (6), em Jaguari, na Região Central. Organizada pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), a reunião de trabalho foi convocada em meio ao esgotamento de recursos do governo gaúcho e à reincidente reclamação de produtores rurais. E busca fechar o dia, amanhã, com um documento de ações concretas para conter prejuízos em culturas como a de uva, maçã e oliva.